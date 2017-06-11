محمد راتب

قال نائب الأمين العام لمنظمة كافي الدولية سالم العجمي إن الأحداث الأخيرة بالخليج أحزنت وأزعجت كل الشعب الخليجي ونتمنى أن تعود هذه اللحمة الخليجية كما كانت وكما يصبو لها الشعب الخليجي كله ويظل الخليجيون اخوة كراما قادة وشعبا.

وقال العجمي: «نثمن ونقدر مساعي صاحب السمو الذي عودنا على مبادراته التي ستتوج بالنتائج الطيبة والأخوة والمحبة والوحدة ونحن ندعم ونعزز هذا التوجه وأملنا بسمو الأمير قائد الإنسانية وبقادة الخليج ان تعود اللحمة الكريمة المباركة وان نتجاوز هذه الأزمة على خير ولاسيما ان الكويت لعبت دورا أساسيا في إنهاء أزمة اندلعت بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين عام 2014، وصلت إلى حد سحب سفراء الدول الثلاث من الدوحة لأشهر عديدة».

وأشار العجمي إلى أن سمو الأمير قائد العمل الإنساني أعرب عن تمنياته بعدم اتخاذ أي خطوات من شأنها التصعيد، والعمل على إتاحة الفرصة للجهود الهادفة إلى احتواء التوتر بالعلاقات الأخوية بين الأشقاء وعلى ضرورة العمل لدعم مسيرة التعاون الخليجي المشترك، بما يخدم مصالح دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل ما يربطهم من علاقات تاريخية راسخة.

وأكد العجمي في ختام تصريحه أن الشعب الكويتي له مواقف مشرفة في لمّ الشمل الخليجي والعربي كما يحسب له وقوفه وراء قيادته الحكيمة المتمثلة في صاحب السمو الأمير قائد الانسانية وشيخ الديبلوماسية لإنهاء هذه الأزمة الطارئة التي سوف تكلل جهود سموه فيها بالنجاح في القريب العاجل.