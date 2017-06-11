عاطف رمضان

تمكن قطاع الرقابة وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة من ضبط عدد من المحلات تقوم بتمديد تاريخ صلاحية مواد غدائية انتهت صلاحية استخدامها. ويأتي ذلك ضمن خطة القطاع لتكثيف الحملات على محلات وشركات المواد الغذائية خصوصا في شهر رمضان المبارك.

وأشار قطاع الرقابة وحماية المستهلك في تصريح الى انه تم رصد المحلات التي تتعامل في بيع حلويات الأطفال وكذلك المطاحن، كاشفا عن وجود عدد من تلك المحلات تمدد تواريخ مواد انتهت صلاحية استخدامها.

وتمكن القطاع من ضبط كميات من المواد الغذائية وإحالة المتجاوزين الى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراء القانوني بعد مخالفتها للأنظمة المعمول بها. مهيبا بكافة المحلات والشركات الى اتباع الإجراءات القانونية التجارية اللازمة وفق القانون والأنظمة ومن سيحول دون ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية حسب ما نص عليه قانون الغش التجاري.