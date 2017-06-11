عبدالهادي العجمي ‬

برعاية وحضور محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد نظمت محافظة الأحمدي مساء امس الأول يوم الوفاء الأول لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في خيمة شركة نفط الكويت، بحضور الرئيس الفخري لنادي المعاقين الشيخة شيخة العبدالله ومدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د.شفيقة العوضي وحشد من مسؤولي الجهات الرسمية وجمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني ورموز العمل الاجتماعي والإنساني والناشطين في مجال شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة‪ ‬وبعض مختاري المناطق ووجهاء واعيان وأهالي محافظة الأحمدي الكرام‪.‬

وفي هذا السياق، قال محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد: «عشنا ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك في أجواء من المحبة والود والإخاء مع اخوان واخوات أعزاء على نفوسنا وقريبين الى قلوبنا من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يمثلون قيمة ثمينة ومكونا عزيزا من مكونات المجتمع»‪.‬

وأضاف الخالد: «ما اجتمعنا هذا المساء إلا لنقول لإخواننا وأخواتنا، تقبل الله طاعتكم وكل عام وانتم بخير، ولنحيي معهم عادات وتقاليد كويتية عريقة وثقتها الأغاني والمأكولات والمشروبات الرمضانية وحفلات القرقيعان، ولا ننسى في ظل أجواء البهجة والاحتفال بالشهر الفضيل أن نستذكر الصورة البراقة للعديد من رموز ذوي الإعاقة ومتحدي الإعاقة الكويتيين والكويتيات الذين نجحوا على مدى العقود الماضية في رسم صورة مضيئة لبلدهم الكويت ومنهم من تفوق على الأصحاء، والمجال الرياضي والابداعي خير دليل على ذلك.‬

بدورها، قالت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د.شفيقة العوضي ان الخطة المستقبلية للهيئة تعتمد على توفير كل ما يحتاجه المعاق، لافتة الى ان هناك فريق عمل متخصصا من منتسبي الهيئة يعمل حاليا على تطوير الخدمات التي يحتاجها هذه الفئة العزيزة على قلوبنا جميعا بهدف دمجهم في المجتمع، وان الهيئة حاليا بصدد إنشاء مركز تشخيصي ومراكز تأهيلية في محافظات الكويت المختلفة. وأوضحت أن الخطة المستقبلية للهيئة تشمل الدمج الوظيفي والمجتمعي للمعاق، ما يعود بالنفع عليه وعلى المجتمع.