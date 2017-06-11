بشرى شعبان

اهابت الهيئة العامة للقوى العاملة باصحاب الاعمال إلى ضرورة زيارة موقع الهيئة وتحميل النموذج الخاص في خدمة اسهل لانجاز المعاملات عبر البوابة الالكترونية وتسجيل رقم الهاتف النقال للمفوض بالتوقيع وتعبئة النموذج وتوقيعه من قبل المفوض بالتوقيع وتسليم النموذج لقسم اصحاب الاعمال في ادارة العمل المسجلة فيها المؤسسة ليتسنى للموظف التدقيق وتسجيلها في النظام الآلي ليتسنى لهم الاستفادة من خدمات البوابة الالكترونية ضمن خدمة اسهل.

وأكدت الهيئة انه في حال وجود اي شكوى او استفسار حول البوابة الجديدة زيارة المواقع او الاتصال على الرقم 1890012 او عبر البريد الالكتروني للهيئة وتسجيل الشكوى او الاستفسار ويتم الرد خلال ساعات. واشارت الهيئة إلى انه لم يطرأ اي تغيير على رسوم الاجراءات وهي إذن عمل اول مرة 50 دينارا، تحويل اذن العمل 50 دينارا وتجديد اذن العمل 10 دنانير للسنة وتصريح العمل بالمجان.