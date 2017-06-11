صدر قرار وزاري بتشكيل لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبي الحسابات المخالفين لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 3 لسنة 1986 على النحو التالي: المستشار هشام سليمان بسام البسام ـ رئيسا، وعضوية كل من: فالح راشد سعد العازمي وخالد ابراهيم الفارس.
ويتولى مهدي عمار كاظم أمانة سر اللجنة المنصوص عليها بالمادة السابقة ولا يكون له صوت معدود في المداولات، وتباشر اللجنة عملها على النحو التالي:
1 ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها.
2 ـ يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور كامل أعضائها.
3 ـ تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات.
وتعتمد جلسات اللجنة بتوافر النصاب القانوني بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة وتصرف المكافأة المالية لأعضاء اللجنة وفقا للقرار 41/2016.