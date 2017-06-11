في إطار استعداداته للجيل السابع حصل برنامج البروتيجيز على دعم من «تاب» للسنة الثالثة على التوالي.



وأكد علي أبوالحسن اعتزاز «تاب» بدعم البرامج التي من شأنها رفعة شباب الكويت كبرنامج البروتيجيز.

وقال أبوالحسن: «إن تاب سباقة في دعم كل ما هو متعلق بتطوير الشباب والمبادرين، كنا حريصين بأن نكون أحد الداعمين لبرنامج البروتيجيز، وهو برنامج تدريبي يهيئ الشباب الطموح لتحديات سوق العمل باحترافية ومهنية عالية الجودة.



ونحن سعداء بهذا التعاون الناجح بين تاب البروتيجيز وأيضا فخورون بهذه الكوكبة من الشباب الطموح، ومن هنا نشكر القائمين على هذا البرنامج ونتمنى لهم وللملتحقين في برنامج البروتيجيز المزيد من التقدم والنجاح».

بدورها، قالت المدير التنفيذي في البروتيجيز إيمان الرشيد في كلمتها: «نحن سعداء بهذا التعاون مع تاب للسنة الثالثة على التوالي حيث يحقق مثل هذا الدعم من تاب الأهداف التي يسعى إليها البرنامج لتحقيقه في موسمه السابع».



وأعربت عن سعادتها بهذا التعاون، موضحة أن مثل هذا الاهتمام سيساعد البرنامج كثيرا في الوصول إلى أكبر عدد من الشباب والشابات في دولتنا الحبيبة الكويت، لافتة إلى أن البرنامج منذ تأسيسه قبل 7 سنوات استطاع تخريج 6 أجيال بمجموع ١٥٠ شابا استطاعوا تحقيق تميز ملحوظ في مجالاتهم العلمية».

وأضافت الرشيد: «أنشأنا برنامج البروتيجيز انطلاقا من رغبتنا بتوفير المهارات الحياتية وزيادة الوعي الشباب الكويتي، وهي المهارات التي يحتاجونها لمساعدة المجتمع»، موضحة أن الهدف الرئيسي يتمثل في البحث عن الشباب الموهوب ومنحه فرصة للتألق.