عادل الشنان

أعلن وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل عن فتح باب التخصيص للراغبين في التخصيص بمشروع مدينة جنوب عبدالله المبارك خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، لافتا إلى أن المشروع سيحوي 3260 قسيمة على مساحة 400م2 لكل منها.

وأكد أبل في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية ممثلة بقطاع التخطيط والتصميم أنهت أعمالها التي باشرتها بعد تسلم أرض مشروع جنوب عبدالله المبارك مباشرة، حيث تم ‏رفع العوائق بمختلف أنواعها بالإضافة إلى إنجاز الدراسات المرورية للطرق والشبكات الكهربائية والصرف الصحي والطرق وشبكات الري وما شابه ذلك. وأضاف أن جميع المشاريع الجديدة للمؤسسة سيتم اعتماد استراتيجية جديدة لها، حيث سيتم إيصال كيبلات التيار الكهربائي وإنجاز تنفيذ المحطات خلال 18 شهرا كفترة زمنية بعد التسليم الفعلي للمواطنين، وذلك خلافا لما كان معمولا به في السابق من احتساب نسبة إنجاز المواطنين لقسائمهم ومن ثم البدء في تنفيذ الخدمات العامة.