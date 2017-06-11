عبدالكريم العبدالله
خاطبت وزارة الصحة ديوان الخدمة المدنية بشأن استثناء وفود الوزارة التي تشارك في اجتماعات عالمية بالخارج، وأعضاء فريق الخدمات الطبية لبعثة الحج الكويتية من نفقات السفر ومصروفات الانتقال.
وذكرت مصادر مطلعة في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن هذا يأتي لكثرة الاجتماعات الخارجية التي تشارك فيها الكويت، ممثلة بوزارة الصحة منها اجتماعات منظمة الصحة العالمية وغيرها من الاجتماعات الدولية والإقليمية والخليجية، فضلا عن استثناء أعضاء فريق الخدمات الطبية لبعثة الحج الكويتية، نظرا لطبيعة عملهم في السفر المستمر بمهمات لتفقد مباني البعثة في مكة المكرمة وأمور الحجاج الطبية.
وبينت المصادر أن ديوان الخدمة المدنية أبلغ وزارة الصحة بتزويده بالمسميات الوظيفية للوفود سابقة الذكر وبأسمائهم لدراسة مدى إمكانية استثنائهم من نفقات «السفر» ومصروفات «الانتقال».