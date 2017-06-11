عبدالكريم أحمد

كشف مصدر قضائي لـ «الأنباء» أن المجلس الأعلى للقضاء طلب إعارة 120 قاضيا ووكيل نيابة على الأقل من جمهورية مصر العربية، وذلك لسد النقص الذي تعاني منه بعض المحاكم والنيابات.

ونقل المصدر أن المجلس وافق خلال اجتماعه الأخير على استعارة هؤلاء للعمل بصفة

أصلية واحتياطية في المحاكم والنيابات الكويتية، وذلك بدءا من الأول من شهر أكتوبر 2017.

وأضاف أن المجلس الأعلى للقضاء يبحث مسالك عدة نحو سد النقص في صفوف القضاة لتجنب تعطيل سير الدعاوى وضمان سرعة التقاضي، منها ترقية وكلاء نيابة وإعارة قضاة مصريين وفق اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين.