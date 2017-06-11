فرج ناصر

أكد مصدر مسؤول في وزارة الخدمات أن الوزارة استثنت الموظفين وأصحاب الوظائف الإشرافية ممن خدموا 25 عاما فأكثر من البصمة سواء العاملون في القطاعات الداخلية أو الخارجية للوزارة وذلك وفقا لقرار ديوان الخدمة المدنية والذي أعطى الحق في استثناء بعض الحالات.

وأضاف المصدر أن إثبات حضور وانصراف من خدموا 25 سنة أو أكثر سيكون من خلال كشوفات خاصة بهم لدى إدارة الشؤون الإدارية بالوزارة، مؤكدا أن هذا القرار هو بمنزلة تكريم لهؤلاء العاملين الذين خدموا طيلة هذه الفترة.

وينص قرار ديوان الخدمة المدنية على أنه يعفى من التوقيع أيضا ذوو الإعاقة الشديدة بشرط تقدمهم بكتاب رسمي من الهيئة العامة للإعاقة يفيد بإعاقتهم الشديدة التي لا تمكنهم من التوقيع لإثبات الحضور والانصراف.