يعقد المجلس البلدي غدا الاثنين، جلسة عادية ضمن دور الانعقاد ال11 وأبرز ما يتضمنه جدول أعمالها بند يتعلق بالموافقة على اللائحة الخاصة ببيع الأغذية في السيارات المتنقلة.

ويتضمن جدول الأعمال أيضا طلب إعادة تخصيص المواقع الحكومية في المناطق المحيطة بميناء الشويخ وطلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص مسار لإنشاء خط مياه عذبة لتغذية منشآت ومبنى مجمع النفط الثقيل في حقل جنوب الرتقة بشمال دولة الكويت.

ويشمل جدول الأعمال كذلك اقتراح إنشاء مختبرات غذائية متنقلة لفحص مستوى التلوث في الخضراوات والفواكه إضافة إلى الاقتراح الخاص بشأن اعتماد الدور الاستشارية الهندسية لإصدار شهادة الأوصاف وفق القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

ومن البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة أيضا طلب توسعة المقبرة الجعفرية بمساحة 45000 متر مربع تقريبا إضافة إلى طلب وزارة الخارجية ترميم وإعادة تأهيل واستغلال مبنى شؤون القنصلية ضمن منطقة المرقاب.

ويناقش المجلس في الجلسة أيضا طلب تخصيص أرض لنادي الإعاقة الذهنية ونادي وربة الرياضي للمعاقين كما سيبحث طلب وزارة الأشغال العامة استحداث مدخل ومخرج من طريق الدائري السابع إلى محطة ضخ الشدادية.