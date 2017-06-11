قوبلت مظاهرات معادية للمسلمين والمهاجرين، نظمتها مجموعة (المؤتمر الأميركي للحقیقة) في عدد من المدن الأمريكية، أمس السبت، بمسيرات ضخمة مؤيدة للمسلمين، شارك فيها ممثلو الجمعيات الإسلامية والمعارضون لسياسات الرئيس دونالد ترامب.

وبحسب مراسل الأناضول، فإنّ مجموع عدد المشاركين في المسيرات المؤيدة للمسلمين فاق عدد المنضمين إلى المظاهرات المعادية بكثير.

ورفع المؤيدون للمسلمين طيلة المسيرة لافتات كتبت عليها عبارات مؤيدة للإسلام ومعارضة لسياسات ترامب وللعنصرية، وجابت المسيرة منطقة مانهاتّن بولاية نيويورك.

وأطلق المئات بصوت واحد شعارات "لا لترامب لا لأميركا فاشية"، و"ارفع صوتك وقل للاجئين تعالوا إلى الولايات المتحدة"، و"كلنا مسلمون كلنا مهاجرون"، و"اطردوا الفاشيين من الولايات المتحدة" و"لا تحارب المهاجرين بل حارب الجهل".

وفي حديث أدلى به للأناضول، أشار محمد نعيم أحد منظمي المسيرات المؤيدة للمسلمين والمهاجرين، إلى أهمية مشاركة أفراد من طوائف دينية أخرى في المسيرات المؤيدة للمسلمين.

وتابع نعيم قائلاً: "في كل دين هناك مجموعات متطرفة وعنصرية، لذلك لا يمكن الدفاع عن الأفكار عن طريق العنف والتفرقة والتمييز، والسبيل الوحيد لتبادل الأفكار باحترام، هو الجلوس سويًا والتحاور ومحاولة فهم الآخر".

وشهدت مدينة شيكاغو التابعة لولاية كاليفورنيا مسيرات مؤيدة للمسلمين شارك فيها المئات من الرافضين للتطرف ولسياسات ترامب، فيما اقتصر عدد المتظاهرين ضدّ المسلمين على عشرات الأشخاص فقط.