حنان عبد المعبود

أعلن رئيس قسم جراحة الأورام بمركز الكويت لمكافحة السرطان ، د.مدحت عطيفة، عن إجراء عملية جراحية نادرة ذات مهارة خاصة لاستئصال ورم سرطاني كبير بالأنسجة الرخوة للفخذ الأيمن وتم استئصاله جراحيا بالكامل لمريضة كويتية تبلغ من العمر (65عاما) مع الحفاظ على الشرايين والأوردة المغذية للفخذ والساق الأيمين.

وأوضح عطيفة أن العملية استغرقت زهاء الساعتين وخرجت المريضة من المستشفى بحالة جيدة، وقد وتم نقلها للرعاية المركزة بعد الجراحة ثم خضعت للعلاج والمتابعة في قسم جراحة الأورام لحين التئام الجرح . كما تم مناقشة الحالة العامة بعد التحليل الباثولوجي بلجنة أورام الأنسجة الرخوة بحضور استشاري العلاج الإشعاعي والكيماوي وكان رأي اللجنة هو أن الحالة العامة لا تسمح بأي علاج مكمل.

وذكر د.عطيفة إن الورم يزن 18 كيلو جراماً ، مبينا أهمية الكشف المبكر عن الأورام السرطانية والتي تزيد من نسبة الشفاء لأكثر من 90 في المئة وتساعد على تخفيض معدل الوفيات بنسبة تفوق الـ 60 في المئة.

وقد ثبت من خلال الدراسات والأبحاث التي أجريت على مختلف أنواع السرطانات على مستوى العالم والتي أوضحت امكانية تجنب ومنع الامراض السرطانية من الحدوث من خلال برامج واضحة ودقيقة وسهلة التطبيق وهذا ينطبق على جميع أنواع السرطانات.