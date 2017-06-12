«مش ذنبي اني بنت فنان كبير»
المذيعة التلفزيونية رانيا ابنة الفنان الكبير محمود يس وزوجته الممثلة شهيرة، في حوار تلفزيوني تؤكد ان الهجوم عليها دوما وعلى برامجها لأن البعض يعتقد لولا انها ابنة فنان كبير بحجم محمود يس، ما كان لها ان تظهر على الشاشات من الأصل، وتدافع رانيا عن نفسها قائلة: لم اشعر أبدا بأنني ابنة فنان وفنانة، بل اعتمدت على نفسي ومجهودي.
«أمير كرارة.. نجم دراما رمضان هذا العام»
مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي متحدثين عن مسلسل «كلبش» الذي يعتبر الحصان الأسود الذي فاجأ الجميع وسط كم كبير من المسلسلات، وشد المشاهدين بشكل رائع بحيث حقق نسبة مشاهدة على اليوتيوب هي الأعلى على الاطلاق. واعتبر المشاهدون الممثل أمير كرارة ممثلا مجتهدا وممتازا وقد طور من أدائه بشكل جميل ومدروس، ويستحق النجاح الذي حققه.
«لا شك أنهما مصدر فرح كبير لي»
لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو يعلن عن ترحيبه بولادة توأميه «ماتيو وإيفا» من أم بديلة، وهو ما أكدته أيضا قناة التلفزيون البرتغالي ومواقع التواصل الاجتماعي، وكانت مجلة رياضية قد وصفت رونالدو بأنه أب مثالي بدرجة لافتة رغم انشغاله بالمباريات والإعلانات والسفر.. الا ان بيته له قداسة كبيرة.
«وبدأ العد التنازلي»
الفنان وائل كفوري كاشفا عن مفاجأة لجمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعلن عن بدء العد العكسي لإطلاق ألبومه الجديد خلال الأسابيع المقبلة.
شركة روتانا التي ستتولى إنتاج ألبوم وائل المنتظر، نشرت فيديو لكفوري خلال تواجده في الأستوديو لتسجيل إحدى الأغنيات، وخاطب الجمهور قائلا: «كلكن ناطرين.. الموعد اقترب.. وائل كفوري 2017».
«لايزال بمقدوري أن أكون رئيسا للحكومة»
زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربن خلال تعهده بمواجهة محاولات رئيسة الحكومة تيريزا ماي تشكيل حكومة أقلية بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
«كان فارسا حقيقيا بكل معنى الكلمة»
الممثل والناشط الأميركي بيرت وارد يؤبن رفيق دربه آدم ويست، الذي كان يلعب دور «باتمان» المحبوب، بعد أن مات عن 88 سنة محاطا بأسرته إثر معركة قصيرة مع السرطان.
بماذا ردت المذيعة التلفزيونية رانيا ابنة الفنان محمود يس على مهاجميها؟ وما الذي جعل مسلسل «كلبش» بطولة امير كرارة يحقق أكبر مشاهدة على اليوتيوب؟