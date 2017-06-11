أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تواصل الحملات التي تنفذها إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير على محلات التجهيزات الغذائية والجمعيات التعاونية بالمحافظة وذلك تزامناً مع الحملة الإعلامية التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار "صحتك أمانة " والتي تهدف إلى جاهزية الأجهزة الرقابية بأفرع البلدية بالمحافظات بتكثيف الحملات التفتيشية على الجمعيات التعاونية ومخازن شركات المواد الغذائية وأسواق الجملة للمواد الغذائية والمحال والمطاعم قبل وأثناء رمضان .

وفي هذا السياق قال مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية، ضيدان العدواني، بأن الحملة أسفرت عن مصادرة وإتلاف 223 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للإستهلاك الآدمي والتي تنوعت ما بين 184 كجم زيتون اخضر وذلك لوجود عفن ظاهري واتلاف 35 كيلوغراما من القرقيعان لعدم وجود تاريخ الصلاحية وتم اتلاف 4 كجم من الحلويات لإنتهاء الصلاحية ومخالفة المصنع لعدم التقيد بقواعد النظافه العامة ومخالفة عامل مصنع لعدم وجود شهادة صحيه .

ونوهت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالمحلات التي تتداول المواد الغذائية بعدم التردد بالاتصال على الخط المباشر 1844448 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التواصل الاجتماعي kuwmun@ وذالك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اتجاه الشكوى.