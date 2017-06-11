المرهون: إنشاء صيدلية مركزية بمستشفى الولادة بديلة عن الحالية

حنان عبد المعبود

أكد وزير الصحة د. جمال الحربي، أن زيادة الرسوم الصحية للوافدين ستكون للزائرين فقط وليس للمقيمين،لافتا إلى أنه بعدها سيكون هناك تقييم لرفع الرسوم على المقيمين.

ومن جهة أخرى وعلى هامش افتتاحه وحدة الخصوبة ومختبر المبكروبيولوجي بمستشفى الولادة بمنطقة الصباح الطبية التخصصية، كشف الحربي عن عودة علاج العقم إلى قائمة الأمراض التي يتم علاجها بالخارج بعد أن تم إقصاؤه لعدة سنوات، لافتا إلى أن هناك دراسة خاصة بهذا الأمر سيتم رفع تقرير بشأنها إلى مجلس الوزراء.

وبين الحربي أن هذه الحالات في تزايد، لافتا إلى وجود مركز بالقطاع الخاص سيختص بمتابعة الحالات التي يمكن علاجها بالخارج.

ووضح أنه سيتم الانتهاء من مستشفى الولادة الجديد عام 2021 وسيتضمن أكثر من 700 سرير.

ومن جانبه قال مدير مستشفى الولادة د.شعيب المرهون، إن المستشفى بصدد تنفيذ مشاريع جديدة خلال المرحلة المقبلة، كترميم الجناحين العموميين 11 و 12 ، بحيث تصل طاقتهما السريرية الى 50 سريراً، كما سيتم انشاء صيدلية مركزية بالمستشفى بديلة عن الحالية، وبحجم أكبر، لضمان تغطية احتياجات المستشفى بشكل كامل من الأدوية والمستلزمات الطبية.