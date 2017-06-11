تعتزم سلطات مطار أتاتورك الدولي في مدينة إسطنبول التركية، البدء باستخدام جهاز تصوير مقطعي اعتبارًا من الأسبوع المقبل، بهدف تسهيل عملية الكشف عن المواد المتفجرة بمختلف أنواعها.

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول، من مسؤولي المطار، فإنه "سيُستكمل غدًا الإثنين تركيب الجهاز الذي أُحضر بقرار وزارة المواصلات والاتصالات والنقل البحري".

وتهدف السلطات التركية لزيادة مستوى تدابيرها الأمنية وتأمين الراحة للمسافرين من خلال الجهاز المُنتج من قبل شركة "L3" الأمريكية المتخصصة بأنظمة الأمن بأحدث التقنيات العالمية.

ويحمل الجهاز ماركة "ClearScan"، حيث يحظى بمصادقة كل من إدارة أمن النقل الأمريكية "TSA"، والمؤتمر الأوروبي للطيران المدني "ECAC"، بفضل قدرته على كشف المتفجرات.

ومن المقرر أن يبدأ استخدام الجهاز بشكل متزامن في كل من مطارات "شيفول" بهولندا، و"شانغي" بسنغافورا، و"جوهانسبرغ" بجنوب إفريقيا، فضلًا عن مطارات الولايات المتحدة الأمريكية.

ويستطيع الجهاز، مسح 500 حقيبة خلال الساعة الواحدة، ومن المنتظر أن يساهم في تخفيف القيود المفروضة على السوائل والأجهزة الإلكترونية ضمن الحقائب.