أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الأحد، على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 28.88 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6754 نقطة و2.3 نقطة للوزني و6.55 نقطة لـ(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 5.7 مليون دينار كويتي (نحو 18.7 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 23.4 مليون سهم تمت عبر 1438 صفقة.

وكانت أسهم شركات (امتيازات) و(بيتك) و(هيتس تلكوم) و(الامتياز) و(ألافكو) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (امتيازات) و(بحرية) و(السورية) و(تنظيف) و(ساحل) الأكثر ارتفاعا.