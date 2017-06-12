موسى أبو طفرة - دارين العلي

مع انتصاف شهر رمضان، التهبت أجواء الكويت وتجاوزت درجات الحرارة أمس الأحد حاجز الـ 50، وذلك بتأثير منخفض الهند الموسمي بحسب الأرصاد الجوية.



وقد تخطت الاحمال الكهربائية عتبة الـ 13 الف ميغاواط بفارق 700 ميغاواط فقط عن اقصى حمل تتوقعه وزارة الكهرباء لهذا العام، إذ سجل المؤشر عند الساعة 2 ظهرا نحو 13300 ميغاواط.



وقالت مصادر في وزارة الكهرباء ان الحمل الاقصى المتوقع هو 14 ألف ميغاواط، لافتة الى احتمال ارتفاع الأحمال في الفترة الحالية مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.



وأضافت أن الوزارة، وعلى الرغم من الفائض الجيد لديها في الإنتاج إذ تقدر الطاقة الإجمالية بنحو 16700 ميغاواط، فإنها تؤكد أهمية الترشيد واستخدام خدمتي الكهرباء والماء في حدود الحاجة.



من جانب آخر، وفيما علمت «الأنباء» ان ارتفاع درجة حرارة الجو تسبب في تأخير اقلاع عدد من الرحلات من مطار الكويت الدولي منها السورية والفلبينية، اضافة الى رحلات اخرى لعدد من خطوط الطيران كإجراء احترازي، وكما هو متبع ضمن اجراءات السلامة، أكد المدير العام لإدارة الطيران المدني يوسف الفوزان انه ليس هناك أي تأخير او تأجيل لرحلات الطيران سواء المغادرة او الوصول بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وان الرحلات تسير حسب الجدول المعد لها مسبقا وبدون أي مشاكل.