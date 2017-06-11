عبدالكريم أحمد

أصدرت محكمة التمييز قبل قليل حكمها بقضية «خلية الجهراء» المتهم فيها خمسة أشخاص، حيث قضت برفض الطعون المقامة من النيابة والمتهمين في القضية وتأييد حكم محكمة الاستئناف بشأنها.

واشتمل الحكم على عدم قبول طعن المتهم الأول فهد محارب الملقب بـ «والي داعش» في الكويت وبذلك تؤيد حكم الاستئناف بحبسه 15 سنة و 5 سنوات عن تهمتين مختلفتين، وبرفض طعن بقية المتهمين وتأييد حكم الاستئناف بشأنهم وهم همام العدواني الذي حصل على حكم بحبسه 15 عاما، وعلي الهبيش الذي حصل على 10 سنوات، وماجد العنزي الذي تم تغريمه مبلغ 3000 دينار لحيازته أسلحة، فيما تم رفض طعن النيابة العامة ضد عبدالعزيز السهلي الذي حصل على البراءة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على هؤلاء في العام 2014 حيث اتهمتهم بالانضمام إلى تنظيم «داعش» والدعوة للانضمام إليه وجمع تبرعات له ولتنظيم «أحرار الشام» بالمخالفة للقانون، وبالمساس باستقلال البلاد وحيازة ورفع السلاح والتدريب عليه وحيازة واستعمال المفرقعات بغير الأحوال المرخص لها قانونا.

يذكر أن ثلاثة من المتهمين في القضية لم يتم الطعن بأحكام حبسهم بينهم محمد الدوسري الملقب بـ «أبو طلحة» ومواطنين آخرين بسبب وقف استئنافهم لصدور أحكام أول درجة ضدهم غيابيا.