صرح مراقب الهيئات والمشاريع في البيت عايد صقر المطيري إن مشروع السقيا الذي بدأ تنفيذه عام 2004 يعد أحد أهم المشاريع الحيوية التي جاءت عوضا عن مشروع ماء السبيل الذي كان اسسه بيت الزكاة عام 1983 وتوقف أواخر عام 2009. وهو قائم على توفير عبوات مياه معدنية أو عصائر أو لبن في ثلاجات بأهم المواقع الحيوية.

وأضاف المطيري ان المشروع يوفر هذه المواد في مراكز تواجد المتعاملين مع البيت مثل مواقع فروع إدارة الخدمة الاجتماعية في سلوى واشبيلية والجهراء وفهد الأحمد، وذلك نظرا لكثافة عدد المراجعين، بالإضافة إلى المستشفيات ومن ضمنها مستشفى العدان لخدمة المرضى والمراجعين، وجمعية المعلمين الكويتية بفروعها في الدسمة والجهراء والمنقف لتغطية احتياج الطلبة.

وأكد أن المشروع وفر خلال شهر مارس الماضي (88008 قنينة) بلغت تكلفتها (3784 دينارا)، مشيرا إلى أنه يمكن للمتبرع لهذا المشروع بأي مبلغ، موضحا أن قيمة عبوة الماء تبلغ 50 فلسا أما قيمة عبوة اللبن أو العصير فتبلغ 100 فلس للعلبة الواحدة كما يمكن تسلم التبرع بهذه المواد بشكل عيني.

وفيما يتعلق بالشق الثاني من مشروع السقيا وهو السقيا المتنقلة، فقال المطيري إنه يتم تنفيذه موسميا خلال شهور الصيف بحسب تواجد التبرع الكافي للمشروع، والذي يقوم بتوفير الماء واللبن والعصير لفئة العمالة الموجودة في مواقع العمل والإنشاءات المنتشرة في جميع محافظات الكويت كمساهمة من البيت في التخفيف على هذه الفئة من موجة الحر.

ولفت الى أن السقيا المتنقلة يعد أحد المشاريع الإنسانية التي ينفذها بيت الزكاة منذ عام 2002 من خلال توفير سيارات مبردة ومجهزة بالعمالة اللازمة لتوزيع شراب اللبن والمياه الباردة على العمال في أماكن عملهم، حيث ان سيارات المشروع تنتقل في أكثر من موقع وعدة محافظات لتغطية نسبة كبيرة من المناطق لكي تستفيد منه العمالة المتواجدة في مواقع العمل والإنشاءات وعمال الطرقات ومحطات الحافلات والأماكن الأخرى التي تكتظ بالمارة في أوقات اشتداد درجة الحرارة للتخفيف من وطأة الحر عليهم.

وأعرب عن ترحيب البيت باستقبال التبرعات من الأفراد والشركات والجمعيات التعاونية لدعم مشروع السقيا من خلال قنوات التبرع المختلفة سواء في صالات المحسنين في المركز الرئيسي بضاحية الشهداء أو فروعه في سلوى، وأشبيلية، والجهراء أو مكتب التواصل مع كبار المحسنين في منطقة ضاحية عبدالله السالم، أو في أحد مراكزه الإيرادية المتواجدة بالقرب من الأسواق المركزية للجمعيات التعاونية ومركزيه في مجمعي الأفنيوز و360 أو عبر موقع بيت الزكاة الإلكتروني.