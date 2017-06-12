التبرع يدخل الفرحة والسرور على الأيتام في عيد الفطر المبارك



دعا مدير إدارة بيت الأيتام في جمعية النجاة الخيرية محمد الخالدي أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء وذوي القلوب الرحيمة إلى المساهمة من أموال زكواتهم وصدقاتهم لتوفير الكسوة والعيدية لأكثر من 10 آلاف يتيم وذلك لإدخال الفرحة والسرور عليهم في عيد الفطر المبارك أعاده الله على جميع المسلمين بالخير واليمن والبركات.



وأوضح الخالدي أن الجمعية حددت قيمة كلفة كساء اليتيم الواحد بـ 10 دنانير كما حددت قيمة العيدية بـ 10 دنانير أيضا ليصبح إجمالي تكلفة توفير الكسوة والعيدية لليتيم الواحد 20 ديناراً، لافتا الى انه يمكن التبرع لهذا المشروع بالاتصال على (1800082) جمعية النجاة الخيرية أو بزيارة اللجان التابعة.

وأوضح أن يعد نوعاً من أنواع التكافل الاجتماعي بين المسلمين حيث يهدف إلى رسم الفرحة والابتسامة على الأيتام الفقراء خلال عيد الفطر المبارك والتخفيف عن كاهلهم فقدانهم آباءهم، موضحا أن من يكفل يتيما يكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، مستشهدا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى».



وأشار إلى أن مشروع كسوة العيد يعد امتدادا لأكف الخير والإحسان لنزع لباس البؤس والحرمان من على أجساد أطفال الأيتام الفقراء والأيتام وإلباسهم لباس البهجة والسرور ليكون للطفولة رونقها وبهاءها ويصبح للعيد معناه. وبين أن المشروع يعد لمسة حانية من أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء لغرس السعادة في نفوس هؤلاء الأيتام في يوم العيد، فطوبى لتلك الأيادي التي تمتد في مثل هذا اليوم لتزرع البسمة في وجوه الصغار فتحل السعادة في نفوس الكبار.