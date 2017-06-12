أطلقت الرحمة العالمية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي مشروع «#مع_اليتيم_نرعاه»، وذلك بهدف تقديم رعاية متكاملة وكفالة شاملة في مجمعات الرحمة التنموية عبر صندوق مساهمات في تعليم ورعاية الأيتام التي تبلغ قيمتها الشهرية 10 دنانير، وقيمتها السنوية 120 دينارا.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس مكتبي إندونيسيا والفلبين في الرحمة العالمية عبدالله عبيد العجمي بمناسبة يوم اليتيم في العالم الإسلامي الذي يصادف 15 رمضان حرص الرحمة العالمية على رعاية وكفالة الأيتام رعاية متكاملة من خلال مجمعات الرحمة التنموية والتعليمية ودور الأيتام التي أنشأتها الرحمة العالمية في مختلف مناطق عملها.



وأضاف العجمي: الإسلام كان سباقا في إرساء نظام التكافل الاجتماعي، وأوضح صوره كفالة اليتيم والحض على الاعتناء به، وحث على رعاية الأيتام والوقوف معهم ومناصرتهم ومد يد العون لهم، ورتب على ذلك أجرا عظيما، كما نال اليتيم مكانة متميزة في الشريعة الإسلامية. وأوضح العجمي أن مشروع «مع اليتيم نرعاه» من المشاريع الإستراتيجية التي نتجت عن خبرة طويلة للرحمة العالمية.