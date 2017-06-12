يقينا منا بالدور الهام للكويت في دعم ومساندة العمل الخيري في جميع المجالات والمشاريع الخيرية، لاسيما المجالات الإنسانية، حيث أمرنا الله بالعطف على الأيتام وأمهاتهم والأرامل، فهم يحتاجون إلى الشفقة والرعاية وإلى مصدر دخل يعينهم على قسوة الحياة، وقد قال رسول الله «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة..».

ومن واقع دور لجنة زكاة سلوى في رعاية الأيتام وأسرهم في مختلف البلدان فقد رأت اللجنة إنشاء مشروع (ترميم بيوت الأيتام والأرامل بدول البلقان)، امتدادا لمسيرة هذا البلد المعطاء في شتى أرجاء العالم والمساهمة فيه هي مسح لدموع الأيتام، ومرافقة للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وعفة وستر لأمهات الأيتام والأرامل. وقالت اللجنة ان عدد المستفيدين نحو 20 أسرة من الأيتام وأمهاتهم - الأرامل في ألبانيا - كوسوفا، وان المشروع يهدف الى توفير مأوى آمن للأيتام والأرامل يقيهم قساوة الحياة وطبيعتها.والقضاء على ظاهرة استغلال الأيتام والأرامل بسبب ظروفهم الصعبة، والحفاظ على الأيتام وأمهاتهم من براثن الحياة المؤلمة، وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي في الإسلام، وان كلفة المشروع نحو 70 الف دينار.