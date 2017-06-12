twitter facebook google plus whatsapp viber telegram email عبدالهادي نافل العجمي استقبل المهنئين بالشهر الفضيل الاثنين 2017/6/12 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 579 A+ A- الشيخ حمد الجابر ومحمد بن صبحان يباركان (شانافاس قاسم)الشيخ سلمان الحمود ود.بدر الرفاعي ود.سلطان الدويش مع عبدالهادي العجميالشيخ د.إبراهيم الدعيج ود.بدر الرفاعي والشيخ عبدالله ابراهيم الدعيج مع عبدالهادي العجمي وعليان العجميفيصل الحجي والشيخ مبارك العبدالله والمستشار نايف المطيرات يهنئونالشيخ مبارك الدعيج ومسلم البراك يهنئان عبدالهادي العجمي والزميل سالم العجميالزميل يوسف عبدالرحمن وعبدالهادي العجميالشيخ فهد طلال الصباح متوسطا محسن مجول ود.فارس الحيانالعميد محسن المخيال والمستشار جمال الجلاويمهنئون بالشهر الفضيل راشد العجمي وعدد من الحضور في ديوان العجميجانب من الحضور في ديوان العجمي في اشبيليةجانب من الحضور استقبل عبدالهادي نافل الريضة العجمي المهنئين بشهر رمضان المبارك، وذلك في ديوانه الكـــائن فــي منطـــقة اشبيلـــية، وكـــان في مقدمة الحضور عدد من الشيوخ والشخصيات والأهل والأصدقاء ورواد الديوانية الذين تبادلوا التهاني بشهر رمضان المبارك.