ثامر السليم



كعادته السنوية ووسط أجواء سادتها المحبة والاخاء، وبحضور عدد كبير من المهتمين بالشأن الثقافي والاعلام والشخصيات العامة، اقام مركز دروب الثقافي المركز الأول والمتخصص في السياحة الثقافية بالشرق الأوسط غبقته الرمضانية بمناسبة الشهر الفضيل.

وفي هذا السياق، قال الاستاذ في كلية الاداب بجامعة الكويت وأحد أعضاء مركز دروب الثقافي د.علي الكندري: ان هذه الغبقة السنوية احدى الفعاليات التي يقيمها المركز الذي يهتم بالرحلات الثقافية من اجل تعزيز قيمة السياحة وأدب الرحلات، مشيرا الى ان هذه البرامج تساهم في صناعة السياحة الثقافية حول العالم.

ولفت الكندري الى ان هناك نمطا جديدا من الرحالة المتميزين تسطع نجومهم في عالم السياحة ويقدمون اضافة الى اداب الرحلات، وهذا ما نشجعه وندفع في اتجاهه، مشيرا الى ان المركز لديه 4 رحلات خلال الفترة المقبلة الى البيرو وروسيا واوزوبكستان وتونس وجميعهم وجهات جديدة، وهناك اقبال كبير من الجميع لزيارتها.