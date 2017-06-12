لدينا 120 ألف متقاعد ومتقاعدة في الكويت لا يجوز إغفال دورهم في التنمية

فرج ناصر

أكد مؤسس ورئيس المشــــــروع الوطــنـي للمتقاعدين «خبرات» د.صلاح العبدالجادر ان المشروع حقق معظم اهدافه ومبادراته على أرض الواقع بإشراف نائب الرئيس المدير التنفيذي د.عدنان الحداد، موضحا ان ابرز الغايات تمثلت في النجاح الكبير للمؤتمرين الأول والثاني للمتقاعدين، والحصول على الموافقة المبدئية لوقف الإحالة للتقاعد الإجباري، إطلاق مؤشر التقاعد والذي يهدف لقياس مدى اهتمام المؤسسات بالمتقاعدين، إطلاق الموقع الرسمي لتسويق السير الذاتية للمتقاعدين في دول مجلس التعاون الخليجي، فتح المجال لتشغيل مجموعة من المتقاعدين في بعض الجهات، والتواصل مع الجهات الحيوية في هذا المجال مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وغيرها من الجهات.



وأضاف العبدالجادر على هامش الغبقة الرمضانية للمتقاعدين، مساء أول من أمس، في قاعة فيلكا بفندق راديسون بلو بحضور عدد كبير من المتقاعدين ان الكويت عرفت بمبادراتها المتميزة قيادة وشعبا وهانحن نلمس جهود صاحب السمو الأمير في رأب الصدع الخليجي، وهلت علينا بشائر شهر رمضان المبارك بعد ختام المؤتمر الوطني الثاني لاستثمار خبرات المتقاعدين.

وتابع: تأتي هذه الغبقة بعد عام كامل من العمل الدؤوب لإدارة المشروع من خلال استثمار خبرات الموظــــفـين والموظـــفات المتقاعدين وتقديم الخدمات الممكنة لهم من خلال 40 مبادرة، تم تطبيق 90% منها على ارض الواقع، ونحن الآن في مرحلة الانطلاق والتواصل مع الجهات ذات العلاقة بعمل المتقاعدين بعد ان عبرنا مرحلة التأسيس، مشيرا الى ان ابرز الأمور التي نعمل عليها هو ما يسمى بمؤش`ر التقاعد والذي يطبق لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط وفازت به عشر جهات كان على رأسها وزارتا الداخلية والنفط والحرس الوطني، كما اننا نحث تلك الجهات على التنافس من خلال هذا المشروع لتحقق الأهداف المرجوة منه.

وعن الهدف من المشروع الوطني للمتقاعدين قال العبدالجادر: لدينا 120 ألف متقاعد ومتقاعدة لا يجوز اغفالهم يمثلون عشر المجتمع وبالتالي علينا الاستفادة من خبراتهم في خطط التنمية.

من جانبه، قال نائب رئيس المشروع د.عدنان الحداد ان المشروع حقق 90% من أهدافه الاستراتيجية في المرحلة الاولى التي انطلقت منذ مايو 2016، ونحن بصدد اعداد سلسلة مبادرات ومشاريع تسعى لتوظيف خبرات المتقاعدين في العديد من المجالات، منها تكوين فرق من الخبراء المتقاعدين لمواجهة التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية في تحقيقها لأهدافها، وإعداد مجموعة من المبادرات التجارية بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص وعلى رأسها القطاع التعليمي.

وذكر انه من أسباب النجاح في المرحلة السابقة، ثقة المتقاعدين في المشروع وانعكس ذلك على مشاركة اكثر من 3000 متقاعد كأعضاء في «خبرات».