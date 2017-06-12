محمد راتب

قال رئيس مجلس إدارة جمعية الجابرية التعاونية حسين محمود دشتي إنه تم توزيع ما يزيد على ٣٥٠٠ سلة رمضانية خلال الشهر الفضيل، لافتا على هامش ختام فعاليات دورة شهداء الجابرية لكرة القدم الـ 22 إلى أن مجلس الإدارة قدم عدة خدمات وأنشطة مميزة منها بطولة الجابرية الأولى للكرة الطائرة والتي تميزت بمستوى المشاركة والتنظيم، كما تم الاستعداد لمهرجان صيفي مميز للمساهمين يحتوي على أنشطة جديدة تقدم لأول مرة وخصومات مميزة، كما نظم ناديا صيفيا لأبناء المساهمين يحوي أنشطة حرفية ورياضية بإشراف مجموعة من المتخصصين في تقديم مثل هذه الدورات.

وأضاف دشتي أنه مع نهاية السنة المالية فإن مجلس الإدارة يستعد للجرد السنوي والذي سيطبق بنظام الجرد الالكتروني لأول مرة، وذلك تماشيا مع قرارات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بضرورة ميكنة عمل الجمعيات التعاونية، موضحا أن المجلس أتم خلال سنته المالية بعض مشاريع الترميم لبعض الأفرع مثل فرع خدمة السيارات وجار الانتهاء من ترميم فرع قطعة ٩ وتوسعة المساحة التسويقية فيه وعمل بعض التحسينات في المول التجاري، مضيفا ان الأيام القادمة ستشهد افتتاح بعض المحلات الجديدة في مول وأفرع الجمعية لتقديم خدمات مميزة لأهالي المنطقة.