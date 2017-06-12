دارين العلي



ضمن خطة وزارة الكهرباء والماء الرامية الى تعزيز عنصري الأمن والسلامة وحماية منشآتها من السرقات، تعمل الوزارة على تنفيذ مشروع اعمال تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة نظام مراقبة باستخدام كاميرات الفيديو من خلال شبكة الإنترنت لآبار المياه المالحة في الوفرة وخزانات مياه الصليبية.

وقالـــت مصـــادر مطلعة في الوزارة ان كلـــفة المشروع الإجمالية تبلغ 576.878 دينارا من 20 مليون دينار المخصصة لمشروع إنشاء البنية التحتية للاتصالات والمراقبة لمواقع الوزارة المختلفة والذي سيتم تنفيذه على مراحل خلال السنوات القلــيلة المقــبلة، مبـــينا ان المشــروع مدرج على خطة الوزارة منذ العام 2011/2012 ويتم تنفيذه على مراحل ومن خلال عدة مناقصات يتم طرحها من خلال الجهاز المركزي للمناقصات العامة. وأوضحت المصادر ان المشروع يأتي ضمن سعي الوزارة الحثيث للحفاظ على امن وسلامة ممتلكاتها والبنية التحتية التابعة لها من السرقات والعصابات المتخصصة في سرقة مرافق الكهرباء والماء.

ولفت الى ان المشروع المزمع تنفيذه يأتي ضمن خطة أعدتها الوزارة للاستفادة من الاستخدامات المتطورة والحديثة لإدارة المراقبة ومراكز الاتصال والتحكم بكفاءة وفعالية في مواقع الوزارة المختلفة من محطات ومحولات وكيبلات والتأكد من انها تعمل بشكل سليم وإصلاح اعطالها بأسـرع وقت ممكن.