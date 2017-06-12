عبدالعزيز الفضلي

تنطلق اليوم الاثنين اختبارات الدور الثاني لصفوف المرحلة الثانوية وتستمر حتى 21 الجاري باستثناء الصف الثاني عشر علمي الذي ستنتهي اختباراته يوم الثلاثاء 20 الجاري.



ويبدأ الاختبار في الساعة 10 صباحا يوميا، ولن تكون هناك استراحة في منتصف الاختبارات كما كان معمولا به في الدور الأول.



وبناء على نشرة عممتها وكيلة التعليم العام فاطمة الكندري ستتم إضافة نصف ساعة لطلبة صعوبات التعلم على الوقت المخصص لجميع المواد وإضافة 15 دقيقة على زمن الامتحانات لكل مجال دراسي لمنح الطلبة وقتا لقراءة التعليمات والتأكد من عدد أوراق الأسئلة.