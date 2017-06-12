قامت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام النوبات ( أ , ب , ج ) التابعة لفريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بعدة جولات شملت ازالة الإعلانات والكشف على المحلات والمطاعم والتعديات على أملاك الدولة وذلك تزامناً مع الحملة الإعلامية التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار " صحتك أمانة " والتي تهدف إلى جاهزية الأجهزة الرقابية بأفرع البلدية بالمحافظات بتكثيف الحملات التفتيشية على الجمعيات التعاونية ومخازن الشركات وأسواق الجملة للمواد الغذائية والمحال والمطاعم.

وفي هذا السياق قال رئيس فريق الطوارئ ناصر الهاجري، إن النوبات الثلاثة قامت بجولات على المصانع بمنطقة صبحان حيث تم ضبط مواد منتهية الصلاحية عبارة عن شوكولاته زنة 12 كيلو جراماً، وتم تحرير محضر تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية ومحضر إتلاف ، إلى جانب قيام الفريق بجولة إعلانات على أسواق القرين حيث تم تحرير 4 محاضر مخالفات اشتملت على انتهاء ترخيص الإعلان ، ووضع إعلان استدلالي دون الحصول على ترخيص من قبل البلدية .

وأضاف الهاجري عن قيام فريق الطوارئ بجولات ميدانية لإزالة الإعلانات المخالفة حيث تم إزالة 105 إعلانات مخالفة من الشوارع .

وتابع الهاجري تم توجية 11 تنبيه تعدي على أملاك الدولة وإعادة الكشف على 5 عقارات لإيصال التيار الكهربائي وشهادة الأوصاف ، إلى جانب استقبال فريق الطوارئ 9 شكاوى تنوعت ما بين أغذية ، باعة متجولين ، وبلاغات من وزارة الداخلية حيث تم التعامل مع تلك الشكاوى .

ونوهت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى عدم التردد بالاتصال على الخط المباشر 1844448 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التواصل الاجتماعي kuwmun@ وذالك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.