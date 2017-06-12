كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تواصل النوبة (ب) التابعة لقسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة العاصمة بتنفيذ الحملات الميدانية على المخازن بمنطقتي الشويخ الصناعية والري للتأكد من مدى التزام أصحاب المخازن بلوائح البلدية، وذلك تزامنا مع الحملة الإعلامية التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار "صحتك أمانة " والتي تهدف إلى جاهزية الأجهزة الرقابية بأفرع البلدية بالمحافظات بتكثيف الحملات التفتيشية على الجمعيات التعاونية ومخازن شركات المواد الغذائية وأسواق الجملة للمواد الغذائية والمحال والمطاعم قبل وأثناء رمضان، مشيرة إلى أن الحملات قد أسفرت عن مصادرة 3 أطنان و 500 كيلوغرام من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية.

ومن جانبه أكد رئيس قسم إزالة المخالفات بالعاصمة المهندس عبدالله جابر، بأن مفتشي النوبة (ب) نفذوا عدة حملات صباح اليوم على البرادات التابعة للمخازن بمنطقتي الشويخ الصناعية و منطقة الري والتي أسفرت عن مصادرة وإتلاف 3 أطنان و 500 كيلوغرام من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وبها عفن ظاهري إلى جانب تحرير 33 مخالفة تمثلت في 20 مخالفة أغذية و13 مخالفة إعلانات.

وناشد جابر الجميع بشراء المواد الغذائية من الاماكن المخصصة لها لكونها تخضع للفحص الدوري من قبل مفتشي الاجهزة الرقابية ، داعياً إياهم في حال الاشتباه بأي مادة غذائية التوجه فوراً لأقرب مركز بلدية أو الاتصال على الخط المباشر للبلدية (1844448) الذي يعمل على مدار الساعة لاستقبال الشكاوى وتحويلها للجهات المعنية بالبلدية أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي ‪ وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور‪.