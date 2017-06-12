بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ، ببرقية تهنئة لرئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي ، أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة تشكيلها للحكومة الجديدة، راجيا سموه لها كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية، ومشيدا بالعلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط دولة الكويت بالمملكة المتحدة الصديقة والتأكيد على التطلع الدائم والمشترك لتعزيز أواصر هذه العلاقات والارتقاء بأطر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين إلى آفاق أرحب خدمة لمصلحتهما ،متمنيا سموه للمملكة المتحدة وشعبها الصديق كل الرقي والازدهار وللعلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين الصديقين المزيد من التطور والنماء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة لرئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة تشكيلها للحكومة الجديدة متمنيا لها كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة ماثلة.