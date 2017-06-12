بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزعبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد ضابط شرطة وإصابة عدد من رجال الأمن جراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية أمن خلال القيام بمهامها في حي المسورة في محافظة القطيف بالمملكة العربية السعودية، معربا سموه عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي الشنيع الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة الأمن والاستقرار في البلد الشقيق، مؤكدا سموه وقوف دولة الكويت مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة الإرهاب وحفظ أمنها ومجددا موقف دولة الكويت الرافض للارهاب بكافة أشكاله وصوره سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويه جميل الصبر ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق من كل مكروه.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد ضابط شرطة وإصابة عدد من رجال الأمن جراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية أمن خلال القيام بمهامها في حي المسورة في محافظة القطيف بالمملكة العربية السعودية الشقيقة مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.