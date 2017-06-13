صرح مدير إدارة تنمية الموارد نايف شايع الجيماز بأن بيت الزكاة على أتم الاستعداد لاستقبال الصدقات والزكاة من المحسنين الكرام عن طريق قنواته التحصيلية والمراكز الإيرادية المنتشرة في أنحاء الكويت حرصا من البيت للتسهيل عليهم والوصول إليهم.



وأعلن الجيماز عن افتتاح بيت الزكاة مؤخرا لمركز إيرادي جديد في مركز الضاحية بمنطقة أبو فطيرة بالإضافة إلى بوث المطار - صالة القادمون - ويقدم كلا منهما كل خدمات احتساب الزكاة مثل الذهب والأسهم بالإضافة إلى تسويق المشاريع الخيرية لبيت الزكاة وغيرها.



وبين الجيماز أن مواعيد عمل المراكز الإيرادية قد تغيرت بمناسبة شهر رمضان وهي مواعيد تختلف في بعض المراكز عن الأخرى، مشيرا إلى أنه في فترة قبل الإفطار ابتداء من يوم الأحد حتى الخميس تستقبل صالات المتبرعين في المركز الرئيسي لبيت الزكاة في منطقة الشهداء وفي منطقة سلوى ومنطقة اشبيلية بالإضافة إلى المراكز الإيرادية في منطقتي الشامية والفيحاء والعديلية بالإضافة والمراكز الإيرادية في مجمع الأفنيوز و360 مول المحسنين الكرام من الساعة (9.30 صباحا -3.30 مساء)، وفي يوم الجمعة من الفترة المسائية (12.30-4.30) أما يوم السبت ففي الفترة المسائية (12.30-5.00) وذلك في المركز الرئيسي لبيت الزكاة وفيما يخص صالة المتبرعين في الجهراء والمراكز الايرادية في الروضة وبيان فإن فترة الدوام فيها خلال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس في الفترة الصباحية (9.30 - 1.30) وفي يوم الجمعة في الفترة المسائية (12، 30-4، 00)، والفترة ( 12، 30-5، 00) ليوم السبت.



وأشار إلى أن مواعيد العمل في الفترة ما بعد الإفطار في جميع صالات المتبرعين و المراكز الإيرادية موحدة وهي في الفترة (8.45 - 12.00) مساء.