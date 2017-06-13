«فدية الإفطار» هي مبلغ من المال يؤديه العاجز عن الصوم للفقراء بدلا عن الصيام.

مشروعيتها: حكم الفدية الوجوب على من وجد منه سببها إذا أفطر به، لقوله عز وجل: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين...) (البقرة: 184)، قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان عن كل يوم مسكينا. سبب وجوبها: تجب الفدية على من فقد القدرة على الصوم أبدا، ويحصل ذلك بكل من الأسباب التالية:

1- الشيخوخة، فالشيخ الهرم والمرأة العجوز إذا كان يجهدها الصيام ويشق عليهما مشقة شديدة فلهما أن يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكينا.

2- المرض الذي لا يرجى برؤه، فالمريض مرضا مزمنا يجوز له أن يفطر إن كان يجهده الصوم، أو يشق عليه، أو يخشى منه زيادة المرض، فإن أفطر لم يجب عليه القضاء بل عليه عن كل يوم فدية طعام مسكين. أما المرض الذي يرجى برؤه فلا تصلح فيه الفدية أصلا، بل إذا أفطر المريض لمرضه يجب عليه القضاء متى مازال المرض لقوله عز وجل: (ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) (البقرة: 185)

3- الحامل والمرضع، ذهب بعض العلماء إلى أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على ولديهما تجب عليهما الفدية مع القضاء، أما إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما فعليهما القضاء فقط دون الفدية، واستدلوا بقوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) (1) (البقرة: 184)، قال ابن عباس رضي الله عنهما، الحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا.

والراجح أن الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما، أو خافتا على نفسهما ليس عليهما الفدية بحال من الأحوال، ولكن عليهما القضاء فقط.

4- وتجب الفدية أيضا على من فرط في قضاء رمضان فترك القضاء من غير عذر حتى جاء رمضان التالي، فعليه أن يصوم رمضان وعليه الفدية بسبب التأخير بغير عذر.

مقدار الفدية: الأصل في الفدية أن تكون بإطعام فقير واحد عن كل يوم، فمن أراد الفدية فإنه يطعم فقيرا واحدا طعاما جاهزا وجبتين مشبعتين عن كل يوم أفطره، ويجوز أن يخرج الطعام عيناً بأن يخرج صاعا من قوت أهل البلد وهو 2.5 كيلو غرام من الأرز ونحوه على ما سبق بيانه في زكاة الفطر، وله أن يخرج قيمة الطعام نقدا، وتقدر في هذا العام بدينار كويتي واحد عن كل يوم كحد أدنى.

وقت إخراجها

الأصل أن من عجز عن الصوم يفطر ثم يخرج الفدية بعدئذ، لكن من علم من نفسه العجز عن الصيام قبل دخول رمضان، وهم الشيخ الهرم والمريض مرضا مزمنا، جاز له أن يخرج الفدية من أول شهر رمضان عن جميع أيامه دفعة واحدة للأثر الوارد «ضعف أنس عن الصوم فصنع جفنة من ثريد، فدعا ثلاثين مسكينا فأطعمهم» رواه البخاري تعليقا، رواه أبو يعلي، ورجاله رجال الصحيح.