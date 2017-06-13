صرح رئيس الهيئة الإدارية لإدارة بناء المساجد والمشاريع الإسلامية في ضاحية صباح الناصر التابعة لجمعية إحياء التراث الإسلامي بندر مناحي المطيري بأن الإدارة قامت خلال الفترة القليلة الماضية بافتتاح «قرية الأرامل» في الهند، والتي تحتوي على 32 منزلا، بالإضافة لمسجد وفصول دراسية ومشغل للخياطة.



وأضاف أن الإدارة نفذت عددا من المشاريع الخيرية والدعوية داخل الكويت وخارجها، ففي الداخل تم دعم المؤسسات والجامعات والهيئات والمدارس الحكومية واللجان الخيرية داخل الكويت.

ولفت إلى أن لجنة الزكاة التابعة للإدارة قامت خلال العام الماضي (2016م) وحتى شهر 6 من هذا العام بما يلي: مساعدة 1317 حالة بمساعدات مادية، وصرف 50 جهازا ما بين ثلاجة ومكيف وبراد للأسر المحتاجة من خلال مشروع «الصيف البارد» سعيا منها لتخفيف معاناة الأسر المحتاجة داخل الكويت في فصل الصيف الحار.

كما قامت هذه اللجنة بكفالة 17 حالة شهريا وصرف تموين شهري لـ 140 أسرة، بالإضافة لقيام الإدارة بتوفير أماكن خاصة لولائم إفطار الصائم في عدة مواقع داخل وخارج منطقة صباح الناصر، حيث تم خلال العام الماضي ومن خلال مشروع إفطار الصائم تقديم ما يقارب 18872 وجبة داخل الكويت، أما خارج الكويت فقد تم تقديم 35314 وجبة.

كذلك تم تقديم 630 أضحية من خلال مشروع الأضاحي والنذور والعقائق.

وأضاف أنه وبفضل من الله دخل في الإسلام منذ تأسيس الفرع حتى الآن 1227 شخصا، وبلغ عدد المسلمين الجدد لهذه السنة 49 مهتديا.

كما تقوم لجنة الجاليات بتوزيع حقيبة دعوية لكل مهتد ومهتدية، وتنظيم رحلات العمرة للمهتدين الجدد.