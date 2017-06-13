أسامة أبو السعود

كشف رئيس اللجنة الثقافية بفريق مساجد محافظة الفروانية الرمضاني د.صباح العنزي عن أنشطة وفعاليات العشر الأواخر التي ترعاها إدارة مساجد محافظة الفروانية في مراكزها الرمضانية الثمانية المقامة بمركز زبن يوسف الزبن بضاحية عبدالله المبارك بصفته المركز الرئيسي ومركز بتلة الخرينج بمنطقة العارضية ومركزي بلقيس الزهير ومحمد ناصر الحمد بمنطقة جليب الشيوخ، وكذلك مركز أحمد الرويشد بمنطقة الفروانية ومركز العلاء بن عقبة بمنطقة الفردوس ومركز نوال الشلاحي بمنطقة الأندلس، وذلك باستمرار فعاليات مشروع «الأصوات الندية» للعام الثامن على التوالي والذي تتم فيه استضافة نخبة مختارة من الأصوات المميزة من داخل الكويت وخارجها، بهدف تخفيف العناء عن جمهور المصلين بالبحث عن الأصوات الجميلة في المساجد وجمع تلك الأصوات العذبة الندية في مكان واحد، فمن الأصوات التي ستؤم المصلين بصلاة القيام د.محمد ضاوي العصمي وزيد الزبيدي ووديع اليمني وعبدالله بارجا ويوسف صوفي وفهد واصل وعثمان الشعلان وأحمد الرشيدي وعايد البرازي ود.نواف النومس وياسر الفيلكاوي ود.ماجد العنزي.

وأشار العنزي إلى تنظيم أسبوع ثقافي بعنوان «الصيام جنة» يأتي على هيئة محاضرات بعناوين «تربية أخلاقية» و«أفراح الروح» و«لعلكم تتقون» و«تواصل وتكافل» و«صائم لم يصم»، وكذلك محاضرات برنامج شد المئزر التي تقام بين ركعات صلاة القيام.وفيما يخص الأنشطة والبرامج النسائية ذكر أنه وبالشراكة مع إدارة التنمية الأسرية ستكون هناك محاضرات برنامج «بشارات رمضانية» في العشر الأواخر في مسجد المرجاح بمنطقة صباح الناصر، ومسجد فهد العناز بمنطقة أشبيلية، والمركز الرمضاني بمسجد الزبن بضاحية عبدالله المبارك، وسيكون البرنامج هذا العام تحت شعار «بك أستجير ومن يجير سواك» وباستضافة أخوات داعيات للتواصل المباشر مع النساء، حيث تبدأ المحاضرات يوميا في العشر الأواخر قبل صلاة القيام بساعة.