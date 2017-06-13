تقدم لجنة زكاة سلوى مشروع «الزكاة رحمة»، انطلاقا من قول الله عز وجل: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم)، وذكرت اللجنة أن «الزكاة رحمة» مشروع أساسي من مشاريعها الخيرية، حيث تقوم اللجنة من خلاله بجمع زكاة الأموال التي يخصصها المحسنون الكرام لصالح هذا المشروع وصرفها لمستحقيها من الأبواب الشرعية للزكاة بعد دراسة حالتها والتأكد من ظروفها، حيث تعمل اللجنة على تخصيص إيرادات هذا المشروع داخل الكويت ما لم يشترط المحسن إنفاق الزكاة للمصرف الذي يريده.

أوضحت أن عدد المستفيدين يبلغ 4000 أسرة داخل وخارج الكويت من المسلمين أصحاب المصارف الشرعية الثمانية.

ويهدف المشروع إلى:

- جمع أموال الزكاة وصرفها لمستحقيها.

- تحقيق الترابط والتكافل في المجتمع المسلم.

- تخفيف وطأة الحرمان والفقر للأسرة بعد فقدان العائل من خلال إعانتهم ماديا.

- حماية الفقراء والمساكين وحفظهم من التخلف والانحراف من خلال سد حاجتهم ومتطلباتهم المادية.

أما ميزانية المشروع فتبلغ (200 ألف دينار) نسبة احتساب الزكاة 2.5% ويمكن للمتبرع والمحسن المساهمة في المشروع عبر تخصيص المبلغ الذي يراه مناسبا من زكاة أمواله لصالح هذا المشروع في المصرف الذي يريده.

وللتبرع والمساهمة لمشاريع لجنة زكاة سلوى على حساب رقم: 0119810033 بنك بوبيان أو الاتصال على الأرقام التالية: 25644002 - 55644002 -55644001 مقر لجنة زكاة سلوى: سلوى/ قطعة 1/ شارع المتنبي - منزل 205 ص.ب 919 رأس السالمية 22010 الكويت. ZAKATSALWA تويتر - إنستغرام.