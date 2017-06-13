أسامة أبو السعود

أعلن مدير إدارة مساجد الأحمدي والمشرف العام على المراكز الرمضانية في محافظة الأحمدي في وزارة الأوقاف د.أحمد العتيبي استعداد إدارة مساجد الأحمدي لليالي العشر الأواخر من شهر رمضان الجاري في جميع المراكز الرمضانية الموزعة على مناطق محافظة الأحمدي.

وقال العتيبي في تصريح صحافي إن إدارة مساجد الأحمدي أعدت العديد من الأنشطة والفعاليات خلال هذه الليالي المباركة والتي شملت دورة تربوية بعنوان «تأملات في آيات القرآن» للدكتور عبدالله بن دغش الهاجري ودورة صحية بعنوان «أقلعت عن التدخين في رمضان» لاختصاصي الصحة العامة د.ماجد رضوان.

وتابع العتيبي: ودورة سند في قراءة الفاتحة للشيخ أحمد عبدالفتاح صالح ودورة في الخط العربي للشيخ شريف عرفة وحلقة التلاوة بعد صلاة الفجر والتي تتضمن قراءة جزء من القران الكريم يوميا مع دراسة بعض أحكام التلاوة وأحكام التجويد ومسابقة: «الخطيب الصغير»، ومسابقة «المؤذن الصغير» ومسابقة في «سورة الكهف ويس وتبارك» لكل الفئات العمرية.