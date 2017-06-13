الدورة استمرت ٦ أيام بمشاركة ٣٠ فريقاً



صرح رئيس مجلس إدارة تعاونية الفحيحيل محمد العتيبي بأنه في إطار جهود مجلس الإدارة ودعمه للأنشطة الاجتماعية والرياضية، نظمت الجمعية دورة رمضانية لكرة القدم وهي الأولى في تاريخ الجمعية لأبناء المنطقة وانطلقت فعاليات الدورة من ملعب الساحة النموذجية بمنطقة الفحيحيل بمشاركة 30 فريقا واستمرت الدورة لمدة 6 أيام واتسمت بالروح الرياضية بين الفرق المتسابقة.

وتوافد للملعب أعداد كبيرة من أبناء المنطقة للمشاركة في دعم وتأييد الفرق، مشيدا بالدور الفعال والجهود المبذولة من قبل اللجنة المنظمة للدورة والتي يرأسها بداح العسيلان ونائب رئيس اللجنة نفاع العنزي، حيث أثمرت تلك الجهود في إظهار الدورة بصورة مشرفة متقدما بالشكر إلى الهيئة العامة للرياضة ووزارة الصحة ووزارة الداخلية والحكام والمشرفين على الدورة والفرق المشاركة.

واختتمت فعاليات الدورة يوم الجمعة الماضي وعقب انتهاء المباراة تم تكريم فريق المرحوم خالد المهيات الفائز بكأس البطولة والميداليات الذهبية وتم تكريم فريق الشهيد موسى ستار الفائز بالمركز الثاني بالكأس الفضي والميداليات الفضية.

كما تمت اقامة مباراة استعراضية بين فريق أعضاء مجلس الإدارة وفريق من مساهمي الجمعية وعبر أعضاء مجلس الإدارة عن شكرهم وتقديرهم لكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث المتميز، متمنين التوفيق للجميع.

وهنأ الفائزين بالمركز الأول والثاني وحثهم على الاستمرار في طريق النجاح، متمنيا لهم مزيدا من التقدم والازدهار.