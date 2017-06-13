الفارس: مشاركة الأسر الفرحة في المناسبات أحد الأركان الأساسية للعمل التعاوني



محمد راتب

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية اليرموك محمد الفارس ان الأنشطة الاجتماعية تأتي في أولويات اهتمام المجلس، فضلا عما توفره الجمعية من عروض ومهرجانات مخفضة للمساهمين وأهالي المنطقة.

وقال في تصريح له على هامش احتفال الجمعية بالقرقيعان في صالة تنمية المجتمع في منطقة اليرموك: ان معيار التفاضل بين جمعية وأخرى هو ما تقدمه الجمعية من خدمات وانشطة اجتماعية.

وأضاف قائلا: ان احتفالنا بهذه المناسبة يعبر عن اعتزازنا بهذا التراث الذي نقلناه عن الآباء والأجداد، حيث يمثل القرقيعان جزءا مهما في فعالياتهم الرمضانية والتي مازلنا متمسكين بها.

وأضاف: إننا نؤكد التزامنــا واستمـراريتنـــا في هذا الجــانب الذي يعــد أحد الأركان الأساسيــة للعمل التعاوني، والذي يهـدف إلى احتـــــواء المجتمـــع وتوفيــــــر متطلباته من خلال منظومة التعاون المؤسسي.