الخليفة: ضرورة وضع قوانين لضبط الإعلام الإلكتروني لمنع حدوث أي تجاوزات

الصواغ: فتح باب الانتساب في الاتحاد خلال الفترة ما بين سبتمبر وأكتوبر المقبلين باهي أبوالعلا

أقام اتحاد الاعلام الإلكتروني الكويتي ملتقاه الأول، وذلك بإقامة غبقة رمضانية بمشاركة العديد من الشخصيات البارزة في مجال الإعلام الكويتي والعربي وعدد من الشيوخ وذلك امس الأول بفندق كراون بلازا.

وخلال الملتقى اكد وكيل وزارة الإعلام طارق المزرم أن التشاور والتزاور من طبيعة العمل في الكويت خاصة بين القائمين على أعمال وزارة الإعلام واتحاد الإعلام الإلكتروني الذي يعتبر مسيرة مكملة للإعلام بشكل عام وجزءا لا يتجزأ منه، لافتا الى أن وزارة الإعلام تعمل عن قرب مع الإعلام الإلكتروني لتحقيق ما هو صالح للكويت ولتحقيق مزيد من التقدم والازدهار.

وأكد أن وزارة الإعلام لا تألو جهدا في مواكبة التطور التكنولوجي في عالم الإعلام، وستسعى دائما إلى تطوير الكوادر البشرية الوطنية والبنية التحتية، لخلق صف ثان يكمل مسيرة التنمية والتطوير، ولنصل بإعلامنا الى المكانة المعهودة التي رسمها وخططها أصحاب الخبرة في المجال الإعلامي.

بدوره، أعرب الشيخ دعيج الخليفة عن سعادته بالمشاركة في الملتقى الأول لاتحاد الإعلام الإلكتروني، لاسيما أن 60% من سكان العالم تحت عمر 25 عاما والفئة الشابة هم الأكثر فعالية ومشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه يجب وضع قوانين لضبط آلية المشاركة في تلك الوسائل لمنع حدوث أي تجاوزات قد تضر بسمعة الآخرين.

من جانبه، قال رئيس اتحاد الإعلام الإلكتروني فيصل الصواغ: إن الاتحاد سيقوم بأنشطة عديدة عقب الانتهاء من عطلة الصيف، كاشفا عن أن فتح باب الانتساب في الاتحاد سيتم خلال الفترة ما بين سبتمبر وأكتوبر المقبلين، على أن يكون المنتسبون ممن يعملون في صحف إلكترونية مرخصة وفقا لقانون رقم 8 لعام 2016.

بدوره، أوضح أمين سر اتحاد الإعلام الإلكتروني محمد عرادة أن تكوين الاتحاد استغرق 3 أعوام من تنقيح قانون الإعلام الإلكتروني السابق بآلية حديثة تتواكب مع الدستور والحريات والقانون، لافتا إلى أن الاتحاد بدأ في وضع العديد من الآليات للانضمام إليه ووضع آليات خاصة به إضافة إلى العمل على الورش التنظيمية والزيارات الخاصة ليصبح الإعلام الإلكتروني الكويتي مواكبا وسباقا كما عهده أهل الكويت.

من جانبه، اكد رئيس المجموعة الاستشارية لدعم المشاريع الصغيرة د.مصطفى بهبهاني ان الفئة الغالبة من الشباب تقوم باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي حيث ان تلك الوسائل أصبحت تنافس الصحف الورقية بل تفوقت عليها في العديد من المجالات حيث إن هناك اتجاها قويا، مشيرا الى انه يجب ان تكون هناك احترافية وريادة في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي بحيث يتم التأكد من مصدر الخبر والتدقيق فيه.