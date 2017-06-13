الخرينج: نثق في قدرة صاحب السمو على إنهاء الخلاف الخليجي بالصورة التي ترضي كل مواطن عربي وخليجي



أسامة دياب

اكد وزير الخارجية السابق الشيخ د. محمد الصباح ان حكمة القيادة السياسية وطيبة وأصالة الشعب الكويتي هما أبرز ما يميز الكويت، حيث لا فرق بين حاكم ومحكوم وخصوصا في وقت مثل رمضان الذي تسقط فيه كافة القيود الاجتماعية والبروتوكولية والديبلوماسية وينصهر المجتمع مع بعضه البعض في زيارات متبادلة وغالبا ما تنصب الاحاديث خلالها على التذكير بنعمة الله على هذا البلد.

وأعرب - في تصريحات للصحافيين على هامش مشاركته في الغبقة الرمضانية التي اقامها السفير السابق علي الهيفي - عن سعادته لوجوده مع اخوانه في ديوان الهيفي، مبينا انها عادة سنوية، راجيا الله الا تنقطع، سائلا المولى ان يحفظ هذا البلد الطيب واقليم دول مجلس التعاون وشعوبه من كل شر وان يكون شهر رمضان المبارك شهر عودة اللحمة الخليجية كما كانت.

وردا على سؤال عن قيادة سمو الامير لمساع تهدف الى المصالحة الخليجية، قال: عندما يتحدث صاحب السمو لا يكون لدي شيء لأضيفه، متمنيا ان تثمر مساعي سموه في عودة اللحمة الخليجية التي تعتبر صمام الامن والامان للاقليم، مستشهدا بما يقوله الكويتيون: «إذا حجت حجايجها ما لنا إلا اهلنا في مجلس التعاون الخليجي»، مؤكدا ان لحمة مجلس التعاون هي الملجأ بعد الله، لمواجهة الازمات.

بدوره اعرب نائب رئيس مجلس الامة السابق مبارك الخرينج عن اسفه مما نراه من تصدع في العلاقات الخليجية الخليجية، ولكن عزاءنا الوحيد هي الجهود المحمودة التي يقودها قائد العمل الانساني صاحب السمو الامير، معربا عن ثقته في قدرة سموه على انهاء هذا الخلاف بالصورة التي ترضي كل مواطن عربي وخليجي.

واشار الى دور الكويت الرائد في حل الخلافات العربية العربية، فالكويت سباقة دائما في دعم وتعزيز اللحمة العربية.

وتوجه بالشكر للسفير علي الهيفي على دعوته الكريمة التي تتسق مع العادات الكويتية في الشهر الفضيل.

من جهته هنأ السفير السابق علي الهيفي الامتين العربية والاسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، رافعا اسمى ايات التهاني لسمو الامير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء، راجيا من الله ان يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.

وردا على سؤال عن توقعاته للازمة الخليجية، قال: لا استطيع ان اتحدث بعد كلمة الشيخ د. محمد الصباح، معربا عن ثقته بقدرة سمو الامير الرجل الاول في الديبلوماسية وان تكلل مساعيه بحل الازمة الخليجية، مشددا على ان منظومة مجلس التعاون قادرة على تخطي الصعاب.