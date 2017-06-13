محمد راتب

كشف رئيس اتحاد العاملين في القطاع الخاص سعود راشد الحجيلان عن إشهار الاتحاد رسميا من قبل الحكومة، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، وتسملنا شهادة من الهيئة العامة للقوى العاملة، موضحا أن الاتحاد هو الممثل القانوني لجميع العاملين في القطاع الخاص وسنكون عند حسن ظن الجميع وسندافع عن حقوقهم، ولن نتوانى عن محاسبة أي شركة لا تطبق القانون أو تتعسف مع العاملين.

وقال في تصريح له: إننا في الاتحاد نمد يد التعاون للجميع بهدف خدمة المصلحة العامة ومصلحة العاملين في القطاع الخاص، ونحث إخواننا في الحكومة على إشراكنا في اللجان المختصة، فالقطاع الخاص له أهمية كبرى في تحقيق توجهات الحكومة الإصلاحية والدفع بعجلة التنمية. وأشار إلى أن شهادة الهيئة أكدت أن رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للاتحاد أمام الغير، مشددا على أن اتحاد العاملين في القطاع الخاص تم تأسسيه وإشهاره بعد 50 عاما من تأسيس الاتحاد العام لعمال الكويت في عام 1967، وهو رابع اتحاد عمالي في الكويت، ما يعني أن البنيان النقابي اكتمل بوجود اتحاد البترول واتحاد القطاع الحكومي واتحاد القطاع الخاص والاتحاد العام لعمال الكويت. وأضاف الحجيلان أنه تم الإعلان عن إشهار اتحاد العاملين في القطاع الخاص في جريدة الكويت اليوم تحت القرار الإداري رقم 641 لسنة 2017، وجاء فيه: المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقرارات الإدارية المعمول بها، وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة، وعلى القرار الوزاري رقم 703 لسنة 2015 بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة لشؤون القوى العاملة، وعلى القرار الوزاري رقم 6/ق لسنة 2014 بشأن اعتماد اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، وعلى أوراق التأسيس المقدمة من رئيس المجلس التنفيذي سعود راشد الحجيلان بتاريخ 24/5/2017 والاتحاد العام لعمال الكويت بتاريخ 25/5/2017 بطلب إشهار اتحاد العاملين في القطاع الخاص، وبناء على عرض نائب المدير العام لقطاع حماية القوى العاملة قرر: مادة 1- يشهر اتحاد العاملين في القطاع الخاص، ومادة 2- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر مع ملخص نظامه الأساسي في الجريدة الرسمية.

ولفت إلى أن شهادة الاتحاد من الهيئة العامة للقوى العاملة جاء فيها: تشهد الهيئة بأن اتحاد العاملين في القطاع الخاص هو احدى المنظمات النقابية العمالية المشكل طبقا لأحكام الباب الخامس من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 بتاريخ 4/6/2017، والمنشور بالجريدة الرسمية الكويت اليوم بتاريخ 11/6/2017، العدد 1344. وتابع الحجيلان أن الشهادة تضمنت أن المجلس التنفيذي للاتحاد يتكون من السادة التالية أسماؤهم حتى نهاية الدورة الحالية والمقرر أن تنتهي 31/3/2021 وهم: سعود راشد فلاح الحجيلان رئيس الاتحاد، يعقوب أنور عيسى السليم نائب الرئيس، جمال فالح دعسان الفضلي أمين السر، مسفر ناصر منير العجمي نائب أمين السر، راشد محمد مناور الحجيلان الأمين المالي، منصور ناصر منير المطيري سكرتير العلاقات الخارجية، سالم خالد أحمد الشرهان سكرتير العلاقات الداخلية، مشعل مبارك مضحي المطيري، يوسف راشد ناصر العازمي، بداح عبد الله بداح الهاجري، خالد علي مذكر، هادي جريان الخرفشي العازمي، محمد طارق عبدالله الذياب، عبدالله طارق عبدالله الشعيب، سليمان خالد محمد بودي أعضاء.