اعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية تقريري مجلس الادارة المالي والاداري للعام 2016، وتمت أيضا تزكية رئيس وأعضاء مجلس الادارة للسنوات الأربع المقبلة كما يلي: م.بدر السلمان رئيسا، م.مازن الصانع نائبا للرئيس، م.فتوح العصفور أمينا للسر، م.جابر أبو الحسن أمينا للصندوق، م.محمد الشايع، م.نزار العنجري، م.سعدون العيسى، م.عماد الرشود، وم.حمود الزعبي لعضوية مجلس الادارة.

وناقشت الجمعية عددا من المقترحات التي أحيلت لمجلس الادارة الجديد، لاتخاذ الاجراءات المطلوبة وعقد جمعية عمومية غير عادية بشأنها.