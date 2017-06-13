بشرى شعبان

أعلنت المديرة العامة للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة د.شفيقة العوضي ان الهيئة شهدت خلال اقل من 6 أشهر العديد من الانجازات التي ساهمت في تسريع انجاز المعاملات وتخفيف الاعباء عن المعاقين وتلبية متطلباتهم التي منحهم اياها القانون رقم 8 لسنة 2010.

وأوضحت العوضي في تصريح صحافي ان من ابرز تلك الانجازات ميكنة أعمال الهيئة وتفعيل الموظف الشامل وتجديد شهادات الإعاقة آليا وافتتاح صالة جديدة للمعاقين والتي ساهمت في تقليل الازدحام وتخفيف الاعباء عن المراجعين.

واضافت ان من بين الانجازات التي حققتها الهيئة خلال الفترة الماضية دمج الملفات وارشفتها وصرف الأثر الرجعي للمرأة التي ترعى معاقا والأثر الرجعي لبدل السائق أو الخادم، وإعادة صرف الأجهزة التعويضية حسب اللوائح والأنظمة وترتيب الزيارات المنزلية للمعاقين السريريين وتحديث بيانات المعاقين مع جميع جهات الدولة وتفعيل المادة 68 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن أصدقاء المعاقين والمادة 64 من القانون 8 لسنة 2010 المتعلق بعقوبة استغلال مواقف المعاقين كما انه جار التواصل مع الجهات المختلفة بخصوص تفعيل المادة 44 من قانون 8 لسنة 2010 المختص بالاعفاء من الرسوم والتعاون مع وزارة الداخلية لوضع آلية للتجنيد فضلا عن نقل تبعية بعض الإدارات من وزارة الشؤون إلى الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.