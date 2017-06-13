الطبطبائي: خطة لتهيئة الأجواء لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة في مجالات الحياة المختلفة التربوية والاجتماعية والدعوية والثقافية



قام سمو الشيخ ناصر المحمد يرافقه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد بزيارة لمقر اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التابعة للديوان الأميري لتقديم التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وقال رئيس اللجنة د. محمد الطبطبائي في تصريح لـ «كونا» بمناسبة الزيارة انه «وبفضل الله تعالى تم الإعلان في الخامس من شهر رمضان المبارك عن إنجاز اللجنة للمهمة الكبيرة والنبيلة الموكلة لها»، مؤكدا انها «حققت مهامها الجليلة الواردة في مرسوم إنشائها والمحددة بدراسة القوانين السارية واقتراح ما تراه مناسبا لتتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية».

وأشار الطبطبائي الى أن اللجنة وضعت خطة لتهيئة الأجواء لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة في مجالات الحياة المختلفة التربوية والاجتماعية والدعوية والثقافية ولجميع فئات المجتمع المختلفة، وذلك في فترة قياسية أقل من عام منذ تحمل المجلس الجديد للجنة الاستشارية العليا لمسؤولياته، وذلك من خلال منهج مبتكر وعملي.

وأوضح أن اللجنة انطلقت انطلاقة جديدة قائمة على سماحة التشريع الإسلامي ويسره قائلا: ان هذا الإنجاز المبارك الذي انتظره أهل الكويت لم يتحقق إلا بتوفيق من الله جل وعلا أولا ثم بدعم كريم من القيادة الحكيمة وبالتعاون المثمر والهمة العالية من قبل أعضاء اللجنة بتشكيلها الجديد وبتنوع الخبرات العالية لأعضائها وتخصصهم الدقيق في الشريعة والقانون.

وبين أن اللجنة خلال فترة قياسية أنشأت مكتبة رقمية حديثة قانونية وشرعية للعلوم المساندة بحيث تضم المكتبة جميع ما احتاجته اللجنة لدراسة الجوانب الشرعية والقانونية المعاصرة، مؤكدا أن التعاون والعمل المتواصل لأعضاء اللجنة الاستشارية العليا كان له أكبر الأثر في تحقيق النجاح في أعمالها.

وأوضح أنه بعد هذا الإنجاز المبارك والتاريخي للجنة فإنها اليوم على استعداد لتسخير كل خبراتها وامكاناتها للمرحلة المقبلة والمهمة، وهي مساعدة الجهاز التنفيذي في الدولة لتحقيق وتنفيذ محتوى وأهداف المشاريع المقدمة من قبلها وهو عمل مكمل لإنجازات اللجنة ولمساعدة كل المؤسسات لتحقيق الأهداف المنشودة.

وثمن د.الطبطبائي دور سمو الشيخ ناصر المحمد الداعم للجنة الاستشارية العليا منذ انشائها وطوال مسيرة عملها، معربا عن خالص شكره لدعمه وتواصله الكريمين.