أحمد خميس

تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» الأسبوع الماضي عن توجه «الداخلية» لإعادة النظر في قرار وقف الالتحاق بعائل بخلاف الزوجة والأبناء بناء على تعليمات عليا بهذا الخصوص، ترأس وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح اجتماعا رفيع المستوى صباح أمس ضم مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة بالإنابة اللواء عبدالله الهاجري ومديري إدارات، وتطرق الاجتماع إلى بحث سبل كفيلة بتقنين الالتحاق بعائل بخلاف الزوجة والأبناء.

وقال مصدر أمني إن من بين المقترحات التي تم عرضها أن تترك وزارة الداخلية لشركات التأمين تقدير كلفة التأمين الصحي سنويا لغير الزوجة والأبناء، مع الوضع في الاعتبار أن تكلفة التأمين على الشخص الواحد من الأعمار الكبيرة تصل إلى ٣ آلاف دينار سنويا، وعلى هذا الأساس تقوم شركات التأمين بتحديد الكلفة التأمينية التي قد تصل في المتوسط إلى ٣٠٠ دينار سنويا، بخلاف رسوم الإقامة السنوية والتي تقدر بـ 200 دينار.

وأكد المصدر انه متى ما تم الانتهاء من هذا العقد فإن الوزارة ستفتح المجال أمام كل من يرغب في استقدام أقارب له وفق هذا المبلغ المتوقع إقراره من شركات التأمين.

ولفت المصدر إلى أن هناك مقترحات عرضت أمس بالوقوف على مدى قانونية هذا الإجراء، خاصة في ظل عدم وجود نص قانوني بمثل هذه الخطوة.