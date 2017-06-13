لا زيادة على رسوم «المرور» للمواطنين أو الوافدين

ترقية اللواء محمد اليوسف إلى رتبة فريق

مريم بندق

علمت «الأنباء» ان ادارة الفتوى والتشريع لم ترفع لمجلس الوزراء أي توصية بزيادة رسوم مخالفات المرور على المواطنين أو الوافدين.



هذا، وأكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه لا تراجع عن الزيادة في تعرفة الكهرباء للقطاع الاستثماري، حيث ستطبق كما أعلن في موعدها 22 أغسطس المقبل.



وردا على سؤال حول قبول مجلس الوزراء مجددا اعتماد كوادر مالية جديدة لبعض الجهات الحكومية، اجابت: المجلس لم يفتح باب الكوادر مجددا انما ما تم هو تنفيذ نص القانون فيما يتعلق بجهاز المراقبين الماليين وسد ثغرات في كادر المعلمين بوزارتي التربية والأوقاف.



وأضافت ان الحكومة طرحت من جانبها البديل الاستراتيجي للرواتب، والذي سيحقق مطالب جميع العاملين بالمساواة في الرواتب الأساسية، وجميع المزايا مع أقرانهم في التخصصات ذاتها على مستوى جميع الجهات، والذي يحمل ميزانية الدولة مبلغا ضخما، لكننا نهدف الى سد اي فوارق حالية تدعو البعض الى المطالبة.



وحول الاختلاف في وجهات النظر بين رؤية وزير التجارة والجهاز التنفيذي في البلدية - وزير البلدية متفق مع وزير التجارة - حول اصدار تراخيص للأنشطة المنزلية، قالت المصادر: وزير التجارة والصناعة خالد الروضان يهدف الى تقنين وتنظيم وتوفير الحماية للشباب الذين فضلوا إقامة نشاط حرفي خاص في منازلهم يدر عليهم ربحا معقولا كنواة لمشروع خاص بعد اكتسابهم خبرات معينة.



واستطردت المصادر: خطوة وزير التجارة إيجابية خصوصا ان هناك أنشطة قائمة الآن ومن واجب الحكومة ان تمنح الشباب الذي جازف بإقامة نشاط خاص صغير في منزله الترخيص الذي يؤمن له الأمن والحماية والإرشاد والدعم لدفعه الى الانطلاق الى مشروع اكبر، وبذلك نستطيع التخفيف عن ميزانية الباب الأول من خلال فتح أبواب العمل الخاص للشباب.

هذا، واعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بترقية اللواء الشيخ محمد اليوسف إلى رتبة فريق.